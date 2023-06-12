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تداول أسئلة امتحان مادة التربية الوطنية للثانوية العامة .. والتعليم تحقق

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:47 ص
تداول أسئلة امتحان مادة التربية الوطنية للثانوية العامة .. والتعليم تحقق طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تداولت جروبات الغش عبر تطبيق التليجرام أسئلة امتحان مادة التربية الوطنية بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تحقق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للتأكد من صحته.
 
وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بأنه في تمام الساعة ١٠.١٠ دقائق تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الالكتروني بغرفة العمليات المركزية من ضبط حالة غش الكتروني واحدة لطالب في لجنة بمحافظة الشرقية قام بنشر صورة امتحان نهاية العام لمادة التربية الدينية عبر هاتفه المحمول وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.
 
وقد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الملاحظين باللجنة واستدعائهم للتحقيق معهم بديوان عام الوزارة.
 
وفي إطار آخر، أوضح المتحدث الرسمي أن ورقة الامتحان التي تم تداولها مع بداية انطلاق امتحان مادة التربية الدينية صباح اليوم تعود لامتحان العام الماضي وليس العام الحالي.
 
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.
 

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