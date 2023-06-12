تحريات لكشف ملابسات إصابة شخص بطلق ناري في الصف

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخص بطلق ناري، بمنطقة الصف، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه ،ويكثف رجال المباحث ب مديرية أمن الجيزة ، إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد إطلاق أعيرة نارية بإحدى قرى مركز الصف، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن شخصا أصيب بطلق ناري، وتم نقله إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.