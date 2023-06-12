اليوم السابع
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تجمع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة خارج اللجان فى محافظة بورسعيد.. صور

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:18 ص
تجمع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة خارج اللجان فى محافظة بورسعيد.. صور تجمع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة خارج اللجان
بورسعيد - محمد عزام

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تجمع أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة فى محافظة بورسعيد، صباح اليوم الإثنين، بالشوارع المحيطة خارج وأمام اللجان، لمتابعة دخول أبنائهم والاطمئنان عليهم. 
 
وبدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة فى محافظة بورسعيد، منذ قليل، الدخول إلى لجان امتحانات بالمحافظة. 
 
ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، تجمع أولياء الأمور، ودخول الطلاب، لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية الواقعة فى نطاق حى العرب، وسط حالة من التواجد الأمنى لقوات مديرية أمن بورسعيد. 
 
وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2023.
 
وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن الامتحانات للمواد خارج المجموع ستنطلق اليوم الإثنين الموافق 12 يونيو الجارى للمواد خارج المجموع فى حين ستبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو القادم يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.
 
وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى أن 5726 طالبا وطالبة هو إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة من خلال 16 لجنة اساسية مؤكدة أنه تم تجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات.
 
وأضافت، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.
 
أولياء الأمور أمام اللجنة
أولياء الأمور أمام اللجنة

أولياء الأمور خلال دخول أبنائهم
أولياء الأمور خلال دخول أبنائهم

تجمع أولياء الأمور في بورسعيد
تجمع أولياء الأمور في بورسعيد

تجمع أولياء الأمور
تجمع أولياء الأمور

جانب من تجمع أولياء الأمور أمام اللجان
جانب من تجمع أولياء الأمور أمام اللجان

جانب من تجمع أولياء الأمور
جانب من تجمع أولياء الأمور

لجنة مدرسة بورسعيد العسكرية
لجنة مدرسة بورسعيد العسكرية

 


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