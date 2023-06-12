بولندا: وصول 32 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، الأحد، وصول 32 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى 55ر12 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 25 ألفا و200 أوكراني غادروا بولندا أمس السبت عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل إلى 74ر10 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.