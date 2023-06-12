بوتين يكرم بطلة فيلم روسى تم تصويره فى الفضاء بمناسبة العيد الوطنى

أ ش أ

كرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين بمناسبة عيد "يوم روسيا"، الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد بطلة فيلم "تحدي"، وهو أول عمل سنيمائي يتم تصويره في الفضاء.



وقالت بيريسيلد - في تصريح خلال مراسم التكريم - "لن أُجادل العالم السوفيتي مصمم الصواريخ وأنظمة الفضاء سيرجي كوروليوف العظيم بأن الفضاء ليس للنساء".. وأضافت: "النساء خُلقن ببساطة للفضاء".



يُذكر أن التحضير لإشراك المرأة السوفيتية في رحلات الفضاء بدأ في عام 1962، وكان هناك الآلاف من الراغبات، ولكن جرى اختيار 5 فتيات فقط.. ومن بين الفتيات الخمس اللاتى تم اختيارهن قامت واحدة فقط برحلة إلى الفضاء، وهي فالنتينا تيريشكوفا، وباتت أول امرأة رائدة فضاء في العالم، إلا أن كوروليوف الأب الروحي للصناعات الفضائية في الاتحاد السوفيتي، لم يكن راضيا قبل ذلك حيث صرح بأنه يعارض رحلات النساء إلى الفضاء، حيث كان يرى أن تلك "المهمة صعبة للغاية وخطيرة بالنسبة للجنس اللطيف".