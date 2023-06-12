بحوزته 24 كيس حشيش.. ديلر مدينة بدر خلف القضبان 15 يوما

كتب أحمد حسني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة بدر، تجديد حبس متهم بترويج الحشيش في مدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

و اعترف المتهم أمام النيابة، بعد القبض عليه في مدينة بدر بالقاهرة، وبحوزته 24 كيس من مخدر الحشيش، بالاتجار بالمضبوطات، وذكر أنه تحصل عليها من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث، ليتولى ترويجها بين عملائه من المتعاطين.

أضاف المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، وتخزينها بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع زبائنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (24 كيس من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) .. وبمواجهته تعترف بحيازته للمضبوطات.