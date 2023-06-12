اليوم السابع
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الإثنين، 12 يونيو 2023 07:51 م
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بايدن يغيب عن فعالية بعد خضوعه لعلاج بالأسنان للمرة الثانية

الإثنين، 12 يونيو 2023 07:18 م
بايدن يغيب عن فعالية بعد خضوعه لعلاج بالأسنان للمرة الثانية الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس جو بايدن تغيّب عن فعالية ضمن جدوله أعماله للخضوع لعلاج جذور للمرة الثانية في غضون يومين بعد شعوره بآلام في الأسنان.

وأفاد طبيب بايدن في رسالة وزعها على الصحفيين بأن الرئيس الأمريكي شعر بألم في الأسنان الأحد، مما دفع فريقه الطبي إلى فحصه وإجراء علاج جذور له في ذلك اليوم.

وبعد تعرضه لمزيد من الألم هذا الصباح، والذي قال الطبيب كيفن أوكونور إنه كان متوقعاً، قرر فريقه الطبي "استكمال علاج الجذور الخاص بالرئيس في البيت الأبيض".

وألغى البيت الأبيض مشاركة بايدن في فعالية صباح الاثنين للاحتفال بالرياضيين الجامعيين.

 

 


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