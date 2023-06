نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، تغريدة غريبة على صفحته الرسمية في موقع تويتر، أثارت سخرية متابعيه.

وقال بايدن في تغريدته "إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، أرسل لي على 404-0880(302). أخبرني بما يدور في ذهنك وعائلتك هذا الصيف".

If you haven't already – text me at (302) 404-0880.



Tell me what's front of mind for you and your family this summer.