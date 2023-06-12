انقلاب سيارة خردة بمحور القصاصين فى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية-صبرى غانم

أصيب سائق بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة النقل المحملة بالخردة قيادته على محور القصاصين بالإسماعيلية وتم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لاسعافه ورعايته طبيا.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده بورود بللغ بانقلاب سيارة نقل محملة بـ "حديد خردة"، على محور القصاصين بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة السيد محمد صبحى 42 عام سائق مقيم المنصورة مصاب بسحجات وكدمات وجروح وكسور.

تم نقل المصاب إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لاسعافه ورعايته طبيا.

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برئاسة المحاسب مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين فى رفع السيارة وحمولتها من على الطريق وتسيير الحركة المرورية على محور القصاصين.