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امتحانات الثانوية العامة 2023.. عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات على المواد

الإثنين، 12 يونيو 2023 07:00 ص
امتحانات الثانوية العامة 2023.. عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات على المواد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تزامنا انطلاق امتحانات الثانوية العامة اليوم الاثنين 12 يونيو الجارى، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة ستكون وفق المواصفات الفنية التى تم الإعلان عنها وخاصة فيما يتعلق بعدد الأسئلة المقالية والاختيارية وتوزيع الدرجات.
 
وأوضحت الوزارة أن عدد الأسئلة فى كل مادة ودرجاتها كالتالى: بالنسبة لمادة اللغة العربية ومجموع درجاتها 80 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا، أما بالنسبة لمادة اللغات الأجنبية الأولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ) ومجموع درجاتها 50 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا، واللغات الأجنبية الثانية ( الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية، ومجموعها الكلي 40 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 6 درجات والموضوعية 29 سؤالًا مخصص لها 34 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالًا.
 
وقالت الوزارة، أما فيما يخص المواد العلمية (الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا) ومجموعها الكلي 60 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع) ومجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ومادة التفاضل والتكامل ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.
 
 
وأشارت الوزارة إلى أنه أما فيما يخص مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة،30 درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها 4 درجات والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2023

عدد الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة 2023

المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة 2023

اخبار مصر



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