اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 09:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. وزيرة البيئة تفتح نادى العلوم مصدر دراسة الحفريات فى محمية قبة الحسنة بالجيزة

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:11 ص
اليوم.. وزيرة البيئة تفتح نادى العلوم مصدر دراسة الحفريات فى محمية قبة الحسنة بالجيزة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
كتبت ــ منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد اليوم الإثنين، افتتاح نادى العلوم بمحمية قبة الحسنة بمحافظة الجيزة، والتى تعد مصدر الدراسات الجيولوجية والحياة القديمة، حيث إن المحميات الطبيعية فى مصر مصدر الإلهام فى كل تفصيلة تخصها، وتملأ أراضيها بالكنوز الطبيعية، والتكوينات الجيولوجية الفريدة والمتنوعة، ومصر الدولة الوحيدة فى العالم التى تضم أكثر من 30 محمية طبيعية فى كل محافظات مصر من القاهرة لأسوان.
 
خلال هذا التقرير نرصد بعض المعلومات عن واحدة من المحميات الطبيعية، وهى محمية قبة الحسنة بالجيزة مصدر الدراسات الجيولوجية والحياة القديمة، حيث تقع بالقرب من محافظة القاهرة وعلى بعد 23 كم من القاهرة، وبالتحديد على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى فى حدود محافظة الجيزة.
 
وتبعد محمية قبة الحسنة بالجيزة عن منطقة الأهرامات بحوالي 8 كم، والتى تتجاوز مساحتها 1 كيلو متر مربع، وتعد أحد المتاحف الجيولوجية المفتوحة التى تعود إلى 40 مليون سنة، وهى بمثابة  مصدر مهم لدراسة  الحفريات وعلم الحياة القديمة، كما أنها  نموذج حى لأثار اللتغيرات المناخية، و تم إعلانها كمحمية طبيعية خلال عام 1989، كما  تعتبر متحفاً ومعهداً علمياً متخصصا، يمكنه ان يساعد فى دراسة علوم الأرض، وكذلك التراكيب الجيولوجية المختلفة من طيات وفوالق.
 
جدير  بالذكر، أن وزارة البيئة أعلنت فى تقرير لها صدر مؤخرا  أن  وجود هذا التجمع الحفرى فى محمية قبة الحسنة وفى شكل ستعمرات كاملة الحفظ، كفيل أن يجعل من المحمية،  منطقة مثالية لدراسة علم الحفريات،  أو علم الحياة القديمة، وتعد  نموذج حى على التغيرات المناخية، ويحدد ملامح البيئة القديمة ومدى التغير المناخى،  الذى حدث لهذه المنطقة خلال العصر الطباشيرى العلوى، وهو ما ظهر جليا فى هذه البقعة على أرض مصر جعلته تتميز به هذه القبة. 
 

المحميات الطبيعية

قبة الحسنة

دراسة الحفريات

عالم الجولوجيا

علم الحفريات



الموضوعات المتعلقة

محافظ الأقصر يستقبل وزيرة البيئة بمصانع سكر أرمنت .. صور

الجمعة، 09 يونيو 2023 11:19 ص

مستقبل أخضر.. وزيرة البيئة تكشف لـ"اليوم السابع" جهود الوزارة للتصدى للتغيرات المناخية.. انطلاق الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. وإعداد استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات 2050

الخميس، 08 يونيو 2023 09:00 م

وزيرة البيئة من قنا: 120 طنا يوميا وقود بديل مدخل للطاقة فى مصانع الأسمنت

الخميس، 08 يونيو 2023 01:39 م

وزيرة البيئة تفتح معرضا لمنتجات إعادة التدوير احتفالا بيوم البيئة العالمى فى قنا.. صور

الخميس، 08 يونيو 2023 01:08 م

وزيرة البيئة تواصل جولاتها بمحافظات الصعيد لدعم الاستثمار البيئى

الخميس، 08 يونيو 2023 01:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة