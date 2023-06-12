اليوم السابع.. الرئيس السيسى يهنئ النادى الأهلى بالفوز ببطولة أفريقيا

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: أبطال النجمة 11.. الرئيس السيسى يهنئ النادى الأهلى بالفوز ببطولة أفريقيا ويثنى على الروح العالية للفريق.. هدوء وانتظام فى أول يوم بامتحانات الثانوية العامة.. أسئلة الدين والتربية الوطنية سهلة.. "التعليم" تتصدى لمحاولات الغش وتضبط المتورطين فى تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش

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