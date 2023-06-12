اليمن وإندونيسيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، خلال استقباله الأحد، السفير الإندونيسي لدى اليمن محمد أرزان، العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف الجوانب، وآليات تطويرها وتنميتها، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وذكرت قناة (اليمن) الفضائية أن اللقاء تطرق إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والموقف الإندونيسي الداعم لليمن والحكومة لإحلال السلام واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، والرفض الكامل للحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني، وإجراءاتها التعسفية بحق القطاع الخاص والبنوك وتعميق المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى خصوصية العلاقات والروابط التي تجمع بين اليمن وإندونيسيا على المستوى الاجتماعي ومجالات التعاون والشراكة الاقتصادية المتميزة، منوها بجهود السفير الإندونيسي في تعزيز هذه العلاقات وزياراته إلى عدد من المحافظات المحررة.

بدوره، جدد السفير الإندونيسي موقف بلاده الداعم للشرعية اليمنية وجهود الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لإحلال السلام، وتطلع إندونيسيا لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

ونوَّه بما لمسه من جهود للحكومة والسلطات المحلية في المحافظات المحررة التي زارها وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن وحضرموت والمهرة.