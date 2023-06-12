ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن وكالة الأرصاد المحلية قولها "إن موسم الأمطار بدأ رسميا فى جميع أنحاء البلاد، حيث انضم الشمال الشرقى وأجزاء من المناطق الوسطى من البلاد إلى مناطق أخرى تعانى بالفعل من طقس رطب؛ ما دفع السلطات إلى حالة التأهب"، مشيرة إلى أنه تم الإعلان عن بداية موسم الأمطار هذا العام لأول مرة في منطقة أوكيناوا جنوبي اليابان ومنطقة أمامي في محافظة كاجوشيما الجنوبية الغربية في 18 مايو الماضي.

وبالنسبة لأوكيناوا، كان ذلك متأخرا ب(8) أيام عن متوسط العام، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأشارت إلى أن المناطق في غرب اليابان دخلت موسم الأمطار في 29 مايو الماضي، بينما بدأ في طوكيو والمحافظات المجاورة يوم الخميس الماضي.