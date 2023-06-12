اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية: جنازة سيلفيو برلسكونى الأربعاء المقبل

الإثنين، 12 يونيو 2023 04:40 م
الكنيسة الكاثوليكية: جنازة سيلفيو برلسكونى الأربعاء المقبل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
وكالات

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قال متحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في ميلانو الاثنين، إن الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني ستقام في كاتدرائية المدينة الأربعاء.

وتوفي برلسكوني، قطب الإعلام والملياردير الذي أحدث تغييراً كبيراً في المشهد السياسي في إيطاليا، الاثنين، عن عمر بلغ 86 عاماً.

وكانت قد قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) الاثنين، إن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني توفي في المستشفى بعد 4 أيام على دخوله مستشفى سان رافاييلو في ميلان، بعد معاناته من مضاعفات صحية.
 

 


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وفاة سيلفيو برلسكوني



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