السجن 3 سنوات لمتهم بترويج الحشيش فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش في مدينة نصر، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد و عضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الاحالة قيام المتهم بإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

كشفت شهادة معاون مباحث مدينة نصر أول، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم وبحيازته كيس أسود، فقام بضبطه وبتفتيشه عثر معه علي قطعة لمادة سمراء اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته أقر بإحرازها بقصد الاتجار.