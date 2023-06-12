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الرئيس السيسى يوجه بتشكيل لجنة برئاسة مدبولى لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بالسيدة نفيسة والإمام الشافعى

الإثنين، 12 يونيو 2023 08:51 م
الرئيس السيسى يوجه بتشكيل لجنة برئاسة مدبولى لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بالسيدة نفيسة والإمام الشافعى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه انطلاقاً من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

السيسى

الرئيس السيسي

المقابر الاثرية

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