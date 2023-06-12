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الرئيس السيسى يوجه بإنشاء "مقبرة الخالدين" لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر

الإثنين، 12 يونيو 2023 08:54 م
الرئيس السيسى يوجه بإنشاء "مقبرة الخالدين" لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.
 
صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي

الرئيس السيسي

عظماء مصر

مقبرة الخالدين

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