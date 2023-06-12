الدائرة الثامنة إرهاب تحدد جلسة الأحد لسماع شهود الإثبات في قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ

كتب إبراهيم قاسم

حددت الدائرة الثامنة إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة نظر القضية رقم 10557 لسنة 2022 جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها تنظيم من 6 متهمين بتهم متعددة والمعروفة إعلاميا بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ والمتهم بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية واعلامية.

صدر القرار بعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع وكيل نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر أشرف حسن.

وأجلت المحكمة القضية كطلب الدفاع للاطلاع على التحقيقات قبل سماع شهادة شاهد الاثبات.

وكان المتهمون قد اقروا بالتحقيقات باعتناقهم فكر الحاكمية وتكفير الحاكم ومؤسسات الدولة واتفقوا وخططوا لاستهداف المنشآت الشرطية والتمركزات الأمنية.

وقام المتهمون من الأول إلى الثالث ببيع منزل موروث لهم لتمويل مخططهم الإجرامي وتنفيذ عمليتهم الارهابية، وتم إكتشاف الواقعة بورود معلومات تم على اساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات حيث تم ضبط 5 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.