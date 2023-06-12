وقال الصحاف - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - ، إن اجتماعاً يضم وزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي والبعثات والمنظمات المقيمة في العراق سيعقد اليوم، لمناقشة رؤية حكومة العراق بشأن مخيم الهول في سوريا"، مبينا أن إنهاء مسألة مخيم الهول أصبحت مصلحة أمنية عليا بالنسبة للعراق لما تحمله من انعكاسات مجتمعية".

وأضاف، أن الحكومة تدعو المجتمع الدولي على حث جميع الدول التي لديها رعايا في مخيم الهول بسوريا إلى سحب رعاياها بالسرعة الممكنة واغلاق هذا المخيم الذي تحول إلى بؤرة اجتماعية خطرة، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية بادرت بتوزيع المهام وتحديد المسؤوليات لمجموعة مؤسسات حكومية عراقية لتستمر في عمليات نقل وتأهيل وإدماج جميع العوائل العراقية القادمة من مخيم الهول السوري وفي منهجية واضحة ومسؤولية حكومية مباشرة".

وأشار إلى أهمية استجابة المجتمع الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية لعقد مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الأهمية الكبيرة لإنهاء ملف مخيم الهول السوري واغلاقه بشكل نهائي، لافتاً إلى أن الحكومة استطاعت من خلال منهجية العمل التي تجري بإشراف رئيس مجلس الوزراء في إيجاد أرضية قوية وقبول اجتماعي إيجابي لجميع العوائل التي تم ادماجها في مناطقها الأصلية وقدمت قصـة نجاح نوعية المجتمع الدولي تضاف لقصص النجاح العراقية في مكافحة الإرهاب وبناء السلام " .

