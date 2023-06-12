اليوم السابع
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الحكومة تنفى صرف وزارة التضامن إعانات نقدية للمواطنين بقيمة 8500 جنيه

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:35 م
الحكومة تنفى صرف وزارة التضامن إعانات نقدية للمواطنين بقيمة 8500 جنيه انفوجراف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أنه فى ضوء ما تم تداوله من روابط إلكترونية منسوبة لوزارة التضامن تزعم صرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن، وأن تلك الروابط مزيفة، وغير صادرة عن الوزارة، مُشيرةً إلى أن كل المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال  الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي: "moss.gov.eg"، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط المزيفة.
 
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روابط إلكترونية

وزارة التضامن

صرف إعانات نقدية

مجلس الوزراء



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