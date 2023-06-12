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التنمية الحضرية: 600 مليار جنيه لتطوير عواصم المدن الكبرى بواقع 500 ألف وحدة

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:28 م
التنمية الحضرية: 600 مليار جنيه لتطوير عواصم المدن الكبرى بواقع 500 ألف وحدة المهندس خالد صديق
كتب الأمير نصرى

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قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن الدولة المصرية نجحت خلال الـ 10 سنوات الماضية، في القضاء على العشوائيات الخطرة وغير الآمنة.
 
وأضاف خلال حواره ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة "سي بي سي"، :"تم تغيير اسم الصندوق من تطوير المناطق العشوائية إلى التنمية الحضرية، لمواكبة احتياجات المجتمع العمراني في مصرن واستغلال رؤية القيادة السياسية في التنمية والعمران بالدولة المصرية.. والتنمية حاليًا فرصة لا يمكن ان تضيع".
 
وواصل:" بحثنا عن التنمية الحضرية، وتتضمن 4 أفرع رئيسيةن بينها جزء خاص بالقضاء على المناطق غير الآمنة وتم الانتهاء منها، وتطوير الأسواق العشوائية وتطوير المناطق المميزة والأثرية".
 
وأضاف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه تم تطوير العشوائيات وفقًا لخطة مسبقة لترشيح المخططات العمرانية.
 
وأشار إلى أنه جاري العمل على خطة لتطوير عواصم المدن الكبري، بواقع 500 ألف وحدة بتكلفة مقدرة بـ 600  مليار جنيه، مستطردا:" المرحلة العاجلة تتضمن 114 ألف وحدة في 13 محافظة في 35 مشروع بتكلفة تتجاوز 120 مليار جنيه".

المهندس خالد صديق

صندوق التنمية الحضرية

القضاء على العشوائيات الخطرة

من مصر



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