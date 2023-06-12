"التموين" تعلن 30 يونيو آخر موعد لصرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023، حيث يتم صرف سلع بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريا، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية لصرفها ضمن المقررات التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ويتم ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت يومياً، وألف طن أرز، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والعديد من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم وتصرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد على استمرار صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023 ،وأنه سيتم بحث الأمر في اجتماع مجلس الوزراء المقبل حول إمكانية مد الصرف أو غير ذلك.