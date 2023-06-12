اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 01:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التموين" تعلن 30 يونيو آخر موعد لصرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:00 ص
"التموين" تعلن 30 يونيو آخر موعد لصرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين بطاقة تموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023، حيث يتم صرف سلع بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريا، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.
 
وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية لصرفها ضمن المقررات التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ويتم ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت يومياً، وألف طن أرز، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والعديد من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم وتصرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.
 
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد على استمرار صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023 ،وأنه سيتم بحث الأمر في اجتماع مجلس الوزراء المقبل حول إمكانية مد الصرف أو غير ذلك.

التموين

الدعم الاستثنائي

الدعم الاستثنائي ببطاقات التموين

دعم الأسر الأولى بالرعاية



الموضوعات المتعلقة

وزارة التموين تعلن طرح السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلو

الخميس، 08 يونيو 2023 09:00 ص

ضبط صاحب مخبز لتجميعه بطاقات التموين للاستيلاء على الحصص التموينية

الإثنين، 22 مايو 2023 11:12 ص

أماكن صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين.. التفاصيل

الإثنين، 22 مايو 2023 05:00 ص

هل تستمر إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين؟.. التفاصيل

الإثنين، 22 مايو 2023 02:00 ص

خليك واعى.. لا صحة لإلغاء صرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين (إنفو جراف)

الأحد، 21 مايو 2023 04:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة