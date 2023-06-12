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التعليم: كاميرات المراقبة رصدت تسهيل ملاحظين بلجنة فى سوهاج الغش لطلبة الثانوية

الإثنين، 12 يونيو 2023 02:33 م
التعليم: كاميرات المراقبة رصدت تسهيل ملاحظين بلجنة فى سوهاج الغش لطلبة الثانوية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم استبعاد اثنين من الملاحظين بلجنة بسوهاج لتسهيلهم عملية الغش فى مادة التربية الدينية داخل اللجنة، للثانوية العامة اليوم،  وإحالتهما للشئون القانونية، وذلك بعد رصدهما من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة بأحد اللجان الفرعية بالمحافظة.
 
وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.
 
الجدير بالذكر أن غدًا الثلاثاء الموافق 13/6/2023 يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول في مادتى الاقتصاد والإحصاء، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.
 
 
 

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