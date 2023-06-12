اليوم السابع
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الإثنين، 12 يونيو 2023 07:14 ص
أكرم القصاص
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التحقيقات: المتهمون بسرقة 15 دراجة نارية نفذوا جرائمهم بـ3 محافظات

الإثنين، 12 يونيو 2023 07:00 ص
التحقيقات: المتهمون بسرقة 15 دراجة نارية نفذوا جرائمهم بـ3 محافظات سرقة الدراجات البخارية- أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الثلاث متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات البخارية فى المنوفية، اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة سرقة في ثلاث محافظات "المنوفية –البحيرة – القليوبية".
 
وأضافت التحقيقات، أن رجال المباحث تمكنوا من القبض على المتهمين بعد إعداد كمين، وبالضغط عليهم اعترفوا بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب توصيل الاسلاك، وارشدوا عن كافة المسروقات.
 
 وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة. 
 
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات الدرجات النارية.

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