التحقيقات: المتهمون بسرقة 15 دراجة نارية نفذوا جرائمهم بـ3 محافظات

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الثلاث متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات البخارية فى المنوفية، اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة سرقة في ثلاث محافظات "المنوفية –البحيرة – القليوبية".

وأضافت التحقيقات، أن رجال المباحث تمكنوا من القبض على المتهمين بعد إعداد كمين، وبالضغط عليهم اعترفوا بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب توصيل الاسلاك، وارشدوا عن كافة المسروقات.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات الدرجات النارية.