البرلمان الليبى يصوت لتشكيل لجنة لتسجيل الملاحظات حول قوانين الانتخابات

أحمد جمعة

صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية على تفويض هيئة رئاسة المجلس بتشكيل لجنة للتواصل مع كافة الأطراف السياسية وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية وتقديمها للمجلس في سبيل تحقيق حالة من التوافق حولها لضمان تنفيذها، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق.

استهل مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية اليوم الإثنين بإحاطة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح حول أعمال لجنة 6+6 واجتماعات المغرب.

وأكد المستشار عقيلة صالح على وفاء البرلمان الليبي بما هو عليه فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتمت مداولة ومناقشة ما وصلت إليه لجنة 6+6 وأُجل البند إلى حين استلام ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي إلى مجلس النواب الليبي.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إلى أنه تمت مناقشة بند التوزيع العادل للثروة وايرادات النفط واستعمالها في مجالات التنمية ومنع استخدامها في الأغراض السياسية ووضع صياغة للتعديلات القانونية اللازمة، و تم التصويت بالأغلبية على أن يؤول تشكيل لجنة إلى هيئة رئاسة المجلس تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي.

وصوت البرلمان الليبي بأغلبية النواب الحاضرين على مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.