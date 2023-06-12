البترول: تشغيل بئر فرح فى منطقة مليحة بالصحراء الغربية بالطاقة الشمسية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الانتهاء من تشغيل بئر فرح فى منطقة مليحة بالصحراء الغربية بالطاقة الشمسية، حيث نجحت شركة تنمية للبترول فى تنفيذ تجربة متكاملة بالتعاون مع شركات عالمية رائدة فى هذا المجال.

وأشرف فريق عمل شركة تنمية على التصميم والتنفيذ، والمتابعة فى الحقول للوصول إلى أفضل النتائج، وبناءً على نجاح تلك التجربة، فقد تم التواصل مع معظم شركات القطاع للاستفادة من هذه التجربة الرائدة.

يأتى ذلك فى إطار تحقيق أهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، فى التحول الطاقى والاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، وتقليل الانبعاثات فى ظل النجاح الذى حققته مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ.