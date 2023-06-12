اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الأزهر للفتوى" يوضح سِنّ الأضحية والشّروط المُعتبرة في الأضاحى..تعرف عليها

الإثنين، 12 يونيو 2023 05:00 ص
"الأزهر للفتوى" يوضح سِنّ الأضحية والشّروط المُعتبرة في الأضاحى..تعرف عليها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
كتب لؤى على

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أوضح مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية سِنّ الأضحية، وهو ان من الشّروط المُعتبرة في الأضاحي أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعية تختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.
 
• فيجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر.
• ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر.
• ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر.
• ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر.
 
يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُول اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». [أخرجه مُسلم]
 
أمَّا المَعلُوفة -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة -على المختار للفتوى- إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.
 
 

 


فقه الاضحية

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