الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة غدا ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع أن يشهد غداً الثلاثاء ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى وخليج السويس ومناطق من جنوب الصعيد وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ويشهد غدا أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، و أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الإثنين ، طقس معتدل على كافة الأنحاء فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وطقس غائم جزئى على بعض الأنحاء، مشيرة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".