اضطرابات جوية وارتفاع فى درجات الحرارة.. نصائح للمواطنين للتعامل مع طقس غد

تشهد البلاد غدًا حالة سريعة ومؤقتة من الاضطرابات الجوية نتيجة منخفض جوى سطحى بقيم ضغطية منخفضة، يعمل على دفع كتلة هوائية صحراوية تؤدى إلى ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خاصة على مناطق وسط وجنوب الصعيد.

وتتضمن حالة الاضطرابات نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على شمال الصعيد "الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط " والصحراء الغربية " الواحات " على فترات متقطعه.

كما تشهد البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا تتركز على الساحل الشمالى الغربى وشمال الدلتا وقد تتوغل داخل الدلتا وحتى القاهرة ومدن القناة وسيناء.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم النصائح للتعامل مع تلك التقلبات

1- تجنب التواجد بجوار الاعلانات الكبيرة والاعمدة والاشجار اثناء هبوب العاصفة.

2- شرب كميات كبيرة من المياه بسبب ارتفاع الحرارة وهبوب الرياح الجافة لفترات من اليوم.

3- مرضى الحساسية والجيوب الانفية الابتعاد عن الاتربة قدر الإمكان .