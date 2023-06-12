استقالة الرئيس التنفيذي لـ"واشنطن بوست" بعد 9 أعوام من قيادته للصحيفة الأمريكية

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أعلن الرئيس التنفيذي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فريد رايان، استقالته من منصبه، اليوم الاثنين، بعد 9 سنوات من العمل على رأس واحدة من أكبر صحف العالم بعد أن اشتراها مؤسس شركة "أمازون" الأمريكية جيف بيزوس في 2013.



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" على موقعها الإلكتروني، أن رايان سيغادر منصبه في أغسطس القادم، حسبما أعلن اليوم الإثنين، وذلك ليتولى منصب مدير مركز الكياسة العامة في مؤسسة رونالد ريجان الرئاسية، وهو مركز غير حزبي تم تشكيله حديثًا يركز على تعزيز ونشر الآداب العامة.



وأوضحت الصحيفة أنه تم تعيين باتي ستونيسيفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة جيتس، ومؤخرًا مديرة مجلس إدارة شركة أمازون، كرئيس تنفيذي مؤقت لصحيفة "واشنطن بوست" بداية من اليوم الاثنين لتقود عملية البحث عن بديل لرايان.



وفي مذكرة إلى فريق عمل الصحيفة، قال بيزوس إنه "ممتن للغاية" لتولي رايان قيادة صحيفة واشنطن بوست، كما أشاد بتركيزه على "التقاطع بين الصحافة والتكنولوجيا".



وذكرت الصحيفة أن رايان يغادر منصبه في وقت مضطرب في صناعة الإعلام التي تشهد مؤخرا تزايد في تسريح العمال وتراجع أعداد جمهور القراء.