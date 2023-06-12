إصابة 6 أشخاص في حوادث طرق متفرقة بالفيوم

أصيب 6 مواطنين في 3 حوادث متفرقة بمحافظة الفيوم، وتم نقل الصابين الي المستشفيات وتحرر المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق قرية مطرطارس ووجود مصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل وإصابة شخصين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت شرطة النجدة بلاغا آخر بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمي في نطاق محافظة الفيوم ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين وقوع الحادث بين سيارتين ملاكي وإصابة شخصين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتي تولت التحقيق.

وشهدت قرية هوارة وقوع حادث إنقلاب تروسيكل وإصابة شخصين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.