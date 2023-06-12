إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بشارع سعد زغلول بمدينة سنورس، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان المشاجرة، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





