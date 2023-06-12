اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:07 ص
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم مشاجرة- أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بشارع سعد زغلول بمدينة سنورس، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان المشاجرة، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 



 


مستشفي سنورس المركزي

مركز سنورس بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



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