اليوم السابع
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إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:24 ص
إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم اسعاف ـ أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب شخصان في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوي وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي ووجود مصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة شخصين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

 

 



 

 


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