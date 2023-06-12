إصابة شاب لدغه ثعبان فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب شاب بمحافظة الشرقية، بلدغة ثعبان، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي الإسعافات الأولية.

استقبل مستشفى الزقازيق العام "حسام ث" 19 عاما، مقيم نطاق مركز الزقازيق، مصابا بلدغة ثعبان، وجرى التعامل مع الحالة وفقا للإسعافات الطبية المقررة فى مثل تلك الحالات، وتم حجزه بالقسم الداخلى تحت الملاحظة والمتابعة.

فيما لفظ طفل رضيع أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزل أسرته نطاق بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول" محمد ص" عام ونصف مقيم نطاق مركز بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر سقوطه من علو الطابق الثالث بالمنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة،وصرحت بالدفن عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الواقعة.