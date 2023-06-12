إزالة 41 إعلانا مخالفا بحي شرق الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى شرق محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء أحمد حبيب رئيس الحى، حملة مكبرة على الإعلانات المخالفة بالحي، بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفة شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، وتركيب الإعلانات التجارية بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، أن قسم الإعلانات بالحي شن حملة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة ، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت إزالة 41 إعلانا مخالفا بمناطق متفرقة بنطاق الحي .

وأكد حبيب، أن الحملة تأتي ضمن تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، لشن سلسلة من الحملات الدورية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة حفاظًا على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق.