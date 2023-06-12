إحالة ملاحظين لجنة ثانوية عامة بالشرقية للتحقيق بسبب تصوير طالب للامتحان

الشرقية - إيمان مهنى

أحالت محافظة الشرقية، ملاحظين لجنة رقم 8 بامتحانات الثانوية العامة، بمدينة فاقوس للتحقيق، لقيام طالب بتصوير امتحان التربية الدينية ونشر جزء أسئلته منه على مواقع التواصل الاجتماعى، واتخاذ اجراء القانونى ضد الطالب.

وكان محافظ الشرقية قد تلقى تقريرًا تفصيليًا من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم عن سير امتحانات اليوم الأول لشهادة الثانوية العامة حيث تبين أن الغرفة تلقت إشارة تليفونية من غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفيد ارسال ملاحظى لجنة فرعية رقم 8 إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة للتحقيق معهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لقيام الطالب "ف.م.أ " المقيد بلجنة مدرسة الشهيد حسام خالد رستم التابعة لإدارة فاقوس التعليمية بعمل مشاركة لورقة امتحان مادة التربية الدينية على مواقع التواصل الاجتماعى خلال وقت أداء الامتحان.

وتضم محافظة الشرقية 158 لجنة مخصصة لأداء إمتحانات الثانوية العامة، موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لدخول 54 ألفا و279 طالبا وطالبة.

ومن جانبه أوضح وكيل اول وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفه العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة أن غرفه العمليات المركزية بالمديرية على تواصل دائم مع غرفه عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية على مستوى الإدارات التعليمية لمتابعة سير انتظام امتحانات الثانوية العامة، واتخاذ اللازم فى حال حدوث أى مشكلة والعمل على حلها فوراً، مؤكداً أن الغرفة تتلقى تقريراً دوريًا من المدارس والغرف الفرعية بالإدارات عن أعمال الامتحانات لحل أى مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.