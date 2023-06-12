اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 05:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة ملاحظين لجنة ثانوية عامة بالشرقية للتحقيق بسبب تصوير طالب للامتحان

الإثنين، 12 يونيو 2023 04:00 م
إحالة ملاحظين لجنة ثانوية عامة بالشرقية للتحقيق بسبب تصوير طالب للامتحان طلاب الثانوية العامة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحالت محافظة الشرقية، ملاحظين لجنة رقم 8 بامتحانات الثانوية العامة، بمدينة فاقوس للتحقيق، لقيام طالب بتصوير امتحان التربية الدينية ونشر جزء أسئلته منه على مواقع التواصل الاجتماعى، واتخاذ اجراء القانونى ضد الطالب.
 
وكان محافظ الشرقية قد تلقى تقريرًا تفصيليًا من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم عن سير امتحانات اليوم الأول لشهادة الثانوية العامة حيث تبين أن الغرفة تلقت إشارة تليفونية من غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفيد ارسال ملاحظى لجنة فرعية رقم 8 إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة للتحقيق معهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لقيام الطالب "ف.م.أ " المقيد بلجنة مدرسة الشهيد حسام خالد رستم التابعة لإدارة فاقوس التعليمية بعمل مشاركة لورقة امتحان مادة التربية الدينية على مواقع التواصل الاجتماعى خلال وقت أداء الامتحان.
 
وتضم محافظة الشرقية 158 لجنة مخصصة لأداء إمتحانات الثانوية العامة، موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لدخول 54 ألفا و279 طالبا وطالبة.
 
ومن جانبه أوضح وكيل اول وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفه العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة أن غرفه العمليات المركزية بالمديرية على تواصل دائم مع غرفه عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية على مستوى الإدارات التعليمية لمتابعة سير انتظام امتحانات الثانوية العامة، واتخاذ اللازم فى حال حدوث أى مشكلة والعمل على حلها فوراً، مؤكداً أن الغرفة تتلقى تقريراً دوريًا من المدارس والغرف الفرعية بالإدارات عن أعمال الامتحانات لحل أى مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.
 

امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبى

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمى علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبى امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

لجنة "إدارة الثانوية العامة" بأسيوط تنعى وفاة معلمين أثناء مشاركتهما فى الامتحانات

الإثنين، 12 يونيو 2023 03:41 م

محافظ الإسماعيلية يوجه بتوفير مواصلات لطلاب الثانوية العام بقرية الأبطال

الإثنين، 12 يونيو 2023 03:33 م

فرحة طلاب الثانوية العامة بالمحافظات.. سعادة بين طلاب جنوب سيناء بعد أول أيام امتحانات الثانوية العامة.. وطلاب أسوان: الامتحان سهل وتجربة لإزالة الرهبة عن باقى مواد المجموع.. وغياب 153 طالبا فى كفر الشيخ.. صور

الإثنين، 12 يونيو 2023 03:30 م

أطعمة يجب تناولها أثناء امتحانات الثانوية العامة لتقوية الذاكرة

الإثنين، 12 يونيو 2023 03:00 م

التعليم تضبط 3 حالات غش بامتحان الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة

الإثنين، 12 يونيو 2023 02:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة