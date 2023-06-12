إحالة مسجل للجنايات ضبط بحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون تراخيص فى حلوان

قررت نيابة حلوان، إحالة شخص لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة أسلحة وذخيره بدون ترخيص.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في حلوان، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، قيام (شخص، مقيم بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد أقاربه بالمنطقة محل سكنه .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطقات من ذات العيار – فرد خرطوش)، بمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإعداد للتشاجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.