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إجراءات لمنع الغش.. تفاصيل أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية

الإثنين، 12 يونيو 2023 10:32 ص
إجراءات لمنع الغش.. تفاصيل أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية عصا إلكترونية لكشف محاولات الغش
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أعلن الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، عن فتح جميع لجان امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون وتأخير، مشيرا إلى أن الطلاب دخلوا اللجان قبل انطلاق الامتحان بوقت كافي كما انتظمت لجان الامتحانات ولم نرصد أى شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور حتى الآن.
 
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن جميع صناديق أوراق الامتحان وصلت للجان الامتحانات في موعدها دون أي تأخير ، وتم توزيع ورق الامتحانات في الموعد المحدد دون أي تأخير.
 
وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات 10 آلاف و 858 طالب وطالبة أمام 35 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.
 
وأشار الي انه تم عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالادارات والمديرية واتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات الغش وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية.
 
وتابع " بحيري "أنه سبق أن عقد اجتماع بتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مع جميع الجهات التنفيذية وجرت فيه مناقشة خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ومركز الأسئلة والمفاهيم بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين وفق إجراءات تأمينية مشددة كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة.
 
وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه انتهى من وضع خطة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وضمان عدم انقطاع الكهرباء خاصةً مع فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة
 
كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان الامتحانات والمدارس ورفع المخلفات والقمامة بمحيط المدارس أولاً بأول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع اليوم الاثنين 12 و غدا الثلاثاء 13  يونيو الجارى بينما تنطلق المواد الأساسية الأحد 18  يونيو وتنتهي يوم 13 يونيو 2023.
 
تفتيش الطلاب لمنع الغش
تفتيش الطلاب لمنع الغش

عصا إلكترونية
عصا إلكترونية

لجان الاسماعيلية
لجان الاسماعيلية

 


امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

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