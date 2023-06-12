أوروبا تعزز علاقتها بدول أمريكا اللاتينية استعدادا لقمة يوليو

فاطمة شوقى

تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، اليوم الاثنين ، جولة في البرازيل والأرجنتين وتشيلي والمكسيك لتعزيز التحالفات قبل القمة التي سيعقدها الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في يوليو، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي يسعى في هذه الرحلة إلى "تعزيز العلاقات مع الحلفاء الأساسيين".

وتقوم فون دير لاين بالاجتماع مع الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا اليوم، بعد غداء عمل وتلقى خطابا أمام الاتحاد الوطنى للصناعة.

وتقوم فون دير لاين، غدا الثلاثاء بزيارة بوينس آيرس الأرجنتينية ، وتجتمع مع الرئيس البرتو فيرنانديز وتشارك فى منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبى والأرجنتين.

ستستمر الجولة يوم الأربعاء بزيارة إلى سانتياجو ، تشيلي ، حيث حدد موعدًا للقاء مع الرئيس الأول ، جابرييل بوريك ، ثم سيزور شركة تشيلية لإعادة تدوير البلاستيك.

وستكون المحطة الأخيرة من جولة رئيسة المفوضية الاوروبية يوم الخميس في المكسيك ، حيث ستلتقي بالرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على جدول الأعمال.

وتبدأ الزيارة بعد أسبوع من موافقة المفوضية الأوروبية على أجندة جديدة لـ "إعادة تقويم وتجديد" علاقات الكتلة الأوروبية مع دول مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC).

وتدعو هذه الأجندة ، التي تم إطلاقها قبل قمة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المقرر عقدها في يوليو ، إلى اجتماعات منتظمة بين قادة الكتلتين واعتماد آلية تنسيق دائمة ، فضلاً عن تعزيز التجارة والاستثمار.

وفقًا للاتحاد الأوروبي ، تركز هذه الأجندة الجديدة ، بالإضافة إلى جولة فون دير لاين وتوقعات قمة يوليو ، على الخطة المسماة Global Gateway ، وهي برنامج استثماري ضخم يهدف إلى تعبئة ما يصل إلى 300 ألف مليون يورو.

في مذكرة رسمية موجزة ، أفاد الاتحاد الأوروبي أنه خلال جولته في بلدان أمريكا اللاتينية الأربعة ، تصدر المسئولة الاوروبية سلسلة من الإعلانات حول المشاريع في إطار استراتيجية البوابة العالمية الخاصة بنا ، والتي ستكون مفيدة للطرفين وستجعل المنطقتين أكثر قربا.