اليوم السابع
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الإثنين، 12 يونيو 2023 09:07 ص
أكرم القصاص
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أنجولا توقع مذكرة تفاهم مع الصين لاستكمال أعمال إنشاء مصفاة لتكرير النفط

الإثنين، 12 يونيو 2023 08:00 ص
أنجولا توقع مذكرة تفاهم مع الصين لاستكمال أعمال إنشاء مصفاة لتكرير النفط أنجولا
ا ش ا

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أعلنت الحكومة الأنجولية توقيع مذكرة تفاهم مع الصين لاستكمال أعمال الإنشاءات في مصفاة لتكرير النفط بشمال غرب البلاد، مؤكدة أن هذا المشروع لا يفيد أنجولا وحدها بل يحمل أهمية كبرى لدول جوارها.
 
ووفقا لوسائل إعلام محلية، وقعت شركة "سوناجول" الحكومية للمحروقات في أنجولا مذكرة تفاهم مع شركة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية يتعلق باستئناف العمل في مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط في منطقة "لوبيتو" بشمال غرب البلاد.
 
وبموجب هذه المذكرة ستعمل الشركتان على حشد التمويل اللازم لمواصلة بناء منشآت المصفاة التي عُلقت أعمال إنشاء بنيتها التحتية في عام 2016؛ من أجل إعادة تقييم المشروع الذي تجاوزت الميزانية المرصودة له ملياري دولار أمريكي.
 
وطرحت السلطات الأنجولية منذ عام 2021 العديد من المبادرات الهادفة إلى توفير مخصصات مالية لميزانية هذا المشروع، كما طرحت مناقصة دولية وقدمت إعفاءات ضريبية لتحفيز المستثمرين من أجل مواصلة مشروع هذه المصفاة.
 

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