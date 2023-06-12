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أمن الشرقية: انتظام الخدمات الأمنية أمام 158 لجنة بالثانوية العامة

الإثنين، 12 يونيو 2023 08:30 ص
أمن الشرقية: انتظام الخدمات الأمنية أمام 158 لجنة بالثانوية العامة طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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انتظمت الخدمات الأمنية منذ الثامنة من صباح اليوم، أمام 158 لجنة التى تؤدى فيها امتحانات الثانوية العامة ببمدن وقرى المحافظة، كما تم وضع خطة لتأمين نقل أسئلة الثانوية العامة، وسط إجراءات مشددة.

وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، لـ"اليوم السابع"، بأن خطة التأمين تشمل الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون، منوها إلى منع أى تجمعات بمحيط اللجان،كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

ومن جانبه أنهت محافظة الشرقية، استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة،  اليوم الاثنين 12 يونيو الجاري، حيث فيما يؤدى  54 ألفا و 279 طالبا وطالبة،بالثانوية العامة، الامتحانات داخل 158 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم تشكيل  غرفة عمليات بديوان مديرية التربية والتعليم، بقيادة،محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة.



 


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