اليوم السابع
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أعمال صيانة.. "تاون جاس" لسكان إمبابة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:15 م
أعمال صيانة.. "تاون جاس" لسكان إمبابة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز تنويه الشركة
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال صيانة شارع 45 مدينة التحرير بإمبابة، وذلك غدا الثلاثاء بدءا من الساعة التاسعة صباحا.
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.
 
 

 


الغاز

تاون جاس

امبابة



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