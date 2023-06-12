اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 04:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أسوشيتدبرس: تحسن الدفاعات والتكتيكات الروسية يمثل تحديا أمام هجوم أوكرانيا المضاد

الإثنين، 12 يونيو 2023 03:38 م
أسوشيتدبرس: تحسن الدفاعات والتكتيكات الروسية يمثل تحديا أمام هجوم أوكرانيا المضاد الحرب فى اوكرانيا
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن تحسين الأسلحة والتكتيكات الروسية يمثل تحديات  للهجوم المضاد التي تشنه أوكرانيا. وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية تتعامل مع عدو ارتكب أخطاء وعانى من انتكاسات فى الحرب المستمرة منذ 15 شهرا، إلا أن المحللين يقولون إن موسكو قد استفادت أيضا من تلك الإخفاقات وحسنت أسلحتها ومهارتها.

وأوضحت الصحيفة أن روسيا قامت ببناء دفاعات محصنة بقوة على طول الخطوط الأمامية الممتدة لمسافة ألف كيلو متر، وشحذت أسلحتها الإلكترونية للحد من تفوق أوكرانيا فى المسيرات القتالية، وحولت القنابل الثقيلة من ترسانتها الهائلة التي تعود إلى زمن الحرب الباردة إلى ذخائر موجهة بدقة قادرة على ضرب الأهداف دون تعريض طائراتها الحربية للخطر.

وذهبت الوكالة إلى القول بأن تغيير التكتيكات الروسية إلى جانب زيادة أعداد القوات وتحسين الأسلحة يمكن أن يجعل من الصعب على أوكرانيا إحراز أى انتصار حاسم سريع، ويهدد بتحويل هجومها إلى معركة انتقامية طويلة.

وقال رئيس الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلى فى مقابلة مع أسوشيتدبرس إنه فى حين أن جيش أوكرانيا مستعد جيدا، فمع مضى الوقت، ستكون هذه معركة ذهاب وإياب لفترة طويلة.

وتركز أغلب الاهتمام خلال الأيام الماضية على الفيضان الكارثى فى جنوب أوكرانيا، والذى تسبب فيه دمار سد كاخافوكا الذى يحمل كلا الجانبين مسئوليته على الآخر.

 لكن فى نفس الوقت، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات فى العديد من الأجزاء على الجبهة،  والتي لم تحقق حتى الآن سوء مكاسب هامشية أمام الدفاعات الروسية المتعددة.

 وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قد قال يوم السبت الماضى أنه يجرى العمل على الهجوم المضاد والتحركات الدفاعية ضد القوات الروسية، واكد أن قواته فى حالة إيجابية بشان تحقيق النجاح.

 

 

 


أوكرانيا

روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخبار أوكرانيا

الجيش الروس

الهجوم المضاد



الموضوعات المتعلقة

الحرب الروسية الأوكرانية تدخل منعطفا جديدا.. رئيس أوكرانيا يؤكد بدء عملية هجومية.. إجلاء 2699 شخصا جراء انهيار سد كاخوفكا.. والقوات الروسية تدمر أسلحة غربية وأمريكية وتتهم كييف بنشر ألغام ألمانية مضادة للدبابات

الإثنين، 12 يونيو 2023 03:00 ص

الدفاع الروسية: إطلاق سراح 94 جنديًا روسيًا كانوا أسرى فى أوكرانيا

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:00 ص

أوكرانيا تعلن استعادة قرية ثانية في منطقة دونيتسك

الأحد، 11 يونيو 2023 08:25 م

النمسا: قمة السلام فى أوكرانيا تدعو إلى مفاوضات لإنهاء الحرب

الأحد، 11 يونيو 2023 08:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة