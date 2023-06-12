أسعار السبائك الذهب اليوم فى مستهل تعاملات الأسبوع بمصر

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار السبائك الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، عقب تراجع جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون لسبائك الذهب في مصر إلى مستويات 2663 جنيها للجرام.



أسعار السبائك الذهب: سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6657 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13315 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 26630 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 53260 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 82820 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 133150 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 266300 جنيه.

السعر الحالي في أسواق الذهب أعلى بنسبة 6.4% من القاع السعري الذي تم تسجيله عند 2200 جنيه للجرام، وأقل بنسبة 16.4% من أعلى مستوى تاريخي سجله الذهب عند 2800 جنيه للجرام.

المنطقة السعرية التي يتحرك فيها الذهب حاليًا استطاعت الصمود قرابة الأسبوعين وخلال هذا الأسبوع سيطرت التحركات الضعيفة على الأسعار خاصة مع ترقب الأسواق المحلية والعالمية أية تطورات في الأسواق، وفق تحليل جولد بيليون.

التحركات الحكومية الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية بشكل عام وأسواق الذهب بشكل خاص، بداية مع المبادرات التي طبقتها الجهات المعنية مثل السماح بواردات الذهب بدون رسوم جمركية بالإضافة إلى تخفيض مصنعية المشغولات الذهبية.