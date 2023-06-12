اليوم السابع
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أسرة عامل تكشف ملابسات غرقه خلال إنقاذ طفل من الغرق في ترعة المريوطية

الإثنين، 12 يونيو 2023 12:02 م
أسرة عامل تكشف ملابسات غرقه خلال إنقاذ طفل من الغرق في ترعة المريوطية حملات أمنية _أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة عامل تعرض للغرق بترعة المريوطية في أبو النمرس، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وذكر شهود عيان أنه حاول إنقاذ طفل من الغرق خلال الاستحمام بترعة المريوطية، إلا أنه نظرا لعدم إجادته السباحة فقد حياته. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق أحد الأشخاص بترعة المريوطية في أبو النمرس. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عامل تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، حيث حاول إنقاذ طفل من الغرق.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتشال جثة العامل، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

غرق عامل

ترعة المريوطية

أبو النمرس

امن الجيزة



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