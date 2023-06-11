اليوم السابع
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3 مشروعات ضخمة لتطوير ميناءى الإسكندرية ودمياط.. إنفوجراف

الأحد، 11 يونيو 2023 10:40 ص
3 مشروعات ضخمة لتطوير ميناءى الإسكندرية ودمياط.. إنفوجراف رصيف الأخشاب وكبارى هويس المالح وحواجز الأمواج
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل أعمال تطوير لميناء الإسكندرية وميناء دمياط، ضمن تطوير كافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات، وينشر اليوم السابع تفاصيل أعمال التطوير.
1- رصيف الأخشاب والغلال 
إنشاء رصيف 3/85 بميناء الإسكندرية لتداول الأخشاب والغلال بقيمة تعاقدية 452 مليون جنيه 
يهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء لـ 5 ملايين طن سنويا
يتكون من أرصفة بطول 433م بعمق 15.5م وبمساحة أرضية تبلغ 35 ألف م2
 
2- إنشاء كبارى هويس المالح
يهدف إلى زيادة قدرات النقل النهرى بالميناء من خلال زيادة ارتفاع الكوبرى لمرور بارجات بارتفاع 2 رصة بدلا من رصة واحدة 
 
يتضمن المشروع:
إنشاء 2 كوبرى سيارات علوى بطول 210 أمتار لكل كوبرى يسمح بالمرور فى الاتجاهين
إنشاء كوبرى سكة حديد بطول 48 أمتار يسمح بالمرور فى الاتجاهين
 
3- حواجز الأمواج بميناء دمياط
 
إنشاء حاجز أمواج غربى جديد بطول 4345 مترا
إنشاء امتداد لحاجز الأمواج الشرقى بطول 1565 مترا
يهدف إلى خفـض نـفـقـات الصيانة السنوية البالغة 300 مليون جنيه
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ميناء الاسكندرية

ميناء دمياط

تطوير الموانئ

رصيف الاخشاب

حواجز الامواج

هويس المالح



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