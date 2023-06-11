13 أغسطس المقبل الحكم على مدرس متهم بضرب تلميذة حتى الموت بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

حجزت الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الأحد، قضية المعلم المتهم بضرب التلميذة ريناد سيد صلاح بمدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة، والتسبب في وفاتها داخل الفصل للحكم بجلسة 13 أغسطس المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور وعلاء عامر وأمانة سر زكريا حافظ و لوئ خالد و محمد علاء.

وكان المستشار خالد عبد الشكور المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية أحال معلم أول بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية إلى محكمة الجنايات والمتهم بضرب تلميذة بالصف الخامس الابتدائي مما أدى إلى وفاتها داخل المدرسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم " مصطفى . ع . م " معلم أول لغة عربية بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية اتهام بضرب المجني عليها " ريناد سيد صلاح فراج " وأنه أخل بدوره ورسالته التي اؤتمن عليها حال كونه موظفا عموما "معلم لغة عربية" وكانت ضحيته تلميذته ذات الأحد عشر عاما والتي داوم أفعال التهديد والوعيد قبلها مما بث الرعب في نفسها فلازمها الخوف منه، وبتاريخ الواقعة تذرع بحديثها مع زميلاتها داخل الفصل فكال عقابا لها ثلاث ضربات بكتفها الأيمن والأيسر وظهرها مستخدما في ذلك "عصا" مما تسبب لها في انفعال نفسي وارتجاف شديد أدى إلى فرط في دينامكية الدورة الدموية والتي تضافرت مع علتها المرضية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

وكانت النيابة العامة استمعت إلى شهادة 26 شخصا من بينهم والدي المجني عليها وإدارية بذات المدرسة و مدير إدارة حماية الطفل بحي غرب أسيوط و طبيب شرعي بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط ومفتش مباحث قسم أول أسيوط و 20 تلميذا من زملاء المجني عليها بالمدرسة.