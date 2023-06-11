127 ألف مستثمر جديد بالبورصة المصرية خلال أول 3 شهور من 2023

كتب هانى الحوتى

شهدت البورصة المصرية ، زيادة في أعداد المستثمرين الجدد ليصل إلى 127 ألف مستثمر جديد خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بحوالي 28 ألف مستثمر جديد خلال فترة المقارنة من العام الماضي، لتواصل البورصة تحقيق قفزة في أعداد المستثمرين بعدما سجلت 176 ألف مستثمر خلال عام 2022.

وقسم أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة إلى 126 ألف مستثمر من الأفراد، ونصف مليون من المؤسسات حتى يوم 30 مارس من عام 2023.

يذكر أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة سجل 1049.1 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2023، وذلك بزيادة بلغت 44.42% عن الفترة المثيلة من العام السابق، كما سجلت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة 13.37%.

وارتفعت قيمة تداول الأسهم بنسبة 75.5% خلال الربع الأول من عام 2023 بالمقارنة بالربع الأول من عام 2022، وذلك نتيجة لحزمة التعديلات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية على قيد وشطب الأوراق المالية، بالإضافة إلى موافقة الهيئة على توسع البورصة في استخدام آلية التنفيذ العكسي عبر ما تم شرائه وما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال بدون إلغاء العمليات التي كانت تؤثر على نظام التسويات في مصر، وذلك من أجل استقرار الأسواق وسلامة التعامل للارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية.

وانخفضت قيمة تداول السندات بنسبة 85.7% خلال الربع الأول من عام 2023 بالمقارنة بالربع الأول من العام السابق، ويعزي هذا الانخفاض إلى قلة الإصدارات من سندات الخزانة المصرية من قبل وزارة المالية واتجاه الحكومة لإصدار أذون خزانة نظرًا لارتفاع سعر الفائدة، وعدم رغبة الحكومة في الارتباط بأسعار فائدة مرتفعة لآجال زمنية طويلة والمتمثلة في السندات.