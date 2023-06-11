اليوم السابع
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12 فائدة اقتصادية وبيئية لمشروع مزارع الجوجوبا.. تعرف عليها

الأحد، 11 يونيو 2023 01:00 ص
12 فائدة اقتصادية وبيئية لمشروع مزارع الجوجوبا.. تعرف عليها جانب من مزارع الجوجوبا
كتبت منال العيسوى

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تبنت وزارة البيئة عددا من المشروعات الاقتصادية الخضراء التي لها مردود اقتصادى وبيئى في آن واحد، ومن ضمن هذه المشروعات التي تنتهج نهج الاقتصاد الدوار كأحد أوجه الاستثمار البيئي، انتهت وزارة البيئة مؤخرا من مشروع إعادة استخدام المياه بعد المعالجة لزراعة نباتات غير مثمرة مثل نبات الجوجوبا، والذى تم على 4 مراحل منذ، حيث تم زراعة 100 فدان من نبات الجوجوبا.
 

خلال هذا التقرير نرصد أهم 10 فوائد بيئية واقتصادية لمشروع مزارع الجوجوبا

 

1-مشروع مزارع الجوجوبا أحد نماذج تطبيق فكر الاقتصاد الدوار وتحقيق الاستثمار البيئي
2- مشروع مزارع الجوجوبا يعد نموذجا تطبيقيا على أرض الواقع لاستراتيجية الاقتصاد الحيوي
3- مشروع مزارع الجوجوبا يحقيق الاستغلال الأمثل للصرف الصحي المعالج  بعد معالجته ووقف صرفه على المسطحات المائية.
4- مشروع مزارع الجوجوبا على مساحة 100 فدان.
5- فدان نبات الجوجوبا المزروع ينتج ٧٠٠ كيلو جرام بذور
6- استخلاص٢٨٠ لتر من زيت الجوجوبا من كل فدان
7- يتم بيع البذور بحوالى١٠٠ ألف جنيه
8- يصل سعر الزيوت حوالي ٢٨٠ ألف جنيه سنويا.
9- تم  تنفيذ مزراع الجوجوبا باسيوط على ٤ مراحل بدأت منذ ٢٠١٦
10- تكلفة انشاء مزارع الجوجوبا وتشغيل محطة إعادة التدوير لمياة الصرف الصحى٥٠٠ ألف جنيه.
11- يطلق الفدان المزروع بنبات الجوجوبا حوالى١٥٠ طن سنويا من الاكسجين.
12-  الفدان الواحد المزروع بنبات الجوجوبا يساعد على امتصاص ٢٢ طن من ثاني اكسيد الكربون.
 
 

البيئة

إعادة تدوير الصرف الصحى

مزارع الجوجوبا

زيت الجوجوبا

محطة معالجة



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